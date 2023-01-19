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Новый министр обороны Германии: ФРГ продолжит поддерживать Украину, в том числе оружием

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 13:19
Новый министр обороны Германии: ФРГ продолжит поддерживать Украину, в том числе оружием - Фото
Борис Писториус (фото - EPA)

Германия продолжит поддерживать Украину в войне с РФ, в том числе оружием. Об этом после церемонии с военными почестями в министерстве обороны Германии заявил новый глава ведомства Борис Писториус, сообщает Reuters.

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Сегодня, 19 января, Писториус должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а завтра главы министерств обороны из 50 стран соберутся на немецкой авиабазе Рамштайн, чтобы обсудить военную помощь Украине.

"Это не обычные времена, у нас бурлит война в Европе. Россия ведет жестокую войну на уничтожение суверенной страны, Украины", – сказал Писториус.

"Наша задача сейчас – сделать Бундесвер сильным. Это сдерживание, эффективность и готовность. Также должны продолжать поддерживать Украину, в том числе материалами Бундесвера", – добавил он.

Писториус также сказал, что реформирование вооруженных сил Германии является огромной задачей, как объявил канцлер Олаф Шольц вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, заявив, что реформой пренебрегали последние несколько десятилетий.

"Моей работой будет добиться ощутимого прогресса", – сказал он.

  • 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с должности министра обороны Германии. Перед этим ее подвергли критике за новогоднее обращение, в котором она вспомнила войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
  • Решение о поставках Украины танков Leopard Украине будет одним из первых для Писториуса.
Вадим Ребрина
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Германия война оружие бундесвер борис писториус
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