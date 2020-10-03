"Обменяться мыслями". Генсек НАТО едет на встречу с Эрдогану
03.10.2020, 19:34
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
Какие именно вопросы будут обсуждаться во время визита, турецкий МИД не сообщает
В понедельник, 5 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в Турцию. Об этом сообщает МИД Турции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В повестке дня визита – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Как отмечается, Столтенберг приезжает "для обмена мнениями по различным вопросам повестки дня НАТО".
Какие именно вопросы будут обсуждаться во время визита, турецкий МИД не сообщает.
- 1 октября Эрдоган назвал неприемлемым то, что Соединенные Штаты, Россия и Франция участвуют в поисках способа прекращения огня в Нагорном Карабахе, так как "пренебрегали этой проблемой в течение 30 лет".
Читайте также: Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских наемников в Нагорный Карабах. Анкара отрицает
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии