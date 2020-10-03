"Обменяться мыслями". Генсек НАТО едет на встречу с Эрдогану

Какие именно вопросы будут обсуждаться во время визита, турецкий МИД не сообщает

В понедельник, 5 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в Турцию. Об этом сообщает МИД Турции.

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В повестке дня визита – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Как отмечается, Столтенберг приезжает "для обмена мнениями по различным вопросам повестки дня НАТО".

Какие именно вопросы будут обсуждаться во время визита, турецкий МИД не сообщает.

1 октября Эрдоган назвал неприемлемым то, что Соединенные Штаты, Россия и Франция участвуют в поисках способа прекращения огня в Нагорном Карабахе, так как "пренебрегали этой проблемой в течение 30 лет".

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Наталия Медведева

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