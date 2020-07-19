"Очередной загадочный инцидент". В Иране произошел взрыв на электростанции

Взрыв трансформатора вызвал пожар на электростанции, которае обеспечивает электричеством город Исфахан

В Иране в центральной провинции Ирана на электростанции взорвался трансформатор на электростанции и произошел пожар. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Очередной из ряда загадочных инцидентов: в воскресенье на электростанции в центральной иранской провинции Исфахан вспыхнул пожар", - сообщили местные чиновники.

Отмечается, что жертв в результате инцидента не было, электроснабжение не было нарушено.

Местная электрическая компания уточнила, что пожар стал результатом взрыва силового трансформатора 230 кВт на подстанции электростанции, и объяснила случившееся износом оборудования.

Через часа после инцидента подстанция вернулась к нормальному режиму работы.

Сообщается, что электростанцию построили около 50 лет назад, она обеспечивает электроэнергией город Исфахан, на ней производится около 500 МВт электроэнергии.

Отмечается, что сегодняшний инцидент – еще один из ряда загадочных взрывов, которые произошли Иране за последние недели, многие из них – рядом с ключевыми военными и ядерными объектами, а также промышленными центрами и электростанциями, что вызывает подозрения в саботаже.

2 июля на иранском ядерном объекте в Натанзе вспыхнул пожар , который нанес значительный ущерб и может замедлить разработку современных обогатительных центрифуг.

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Наталия Медведева

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