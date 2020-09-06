Один за всех, и все за одного. Беларусов зовут на масштабный Марш единства – анонс акции

Сегодня в Беларуси состоится масштабная акция поддержки политических заключенных, задержанных и избитых

6 сентября беларусов призывают выйти в Минске на масштабный Марш единства – акцию в поддержку задержанных, избитых и преследуемых политических заключенных. Призыв опубликовал Telegram-канал NEXTA, самый читаемый оппозиционный ресурс в Беларуси.

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Протест начнется в 14:00 в Минске и других городах Беларуси.

"Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлем, но все решать будет только сам народ", – заявляет оппозиционный ресурс, добавляя, что "пора донести всему миру, что единственный легитимный представитель белорусов – Светлана Тихановская, а также ее координационный совет".

Присоединиться к маршу также призвала и сама Тихановская: "Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе – мы сила".

BBC сообщает, что сегодняшняя акция протеста в Минске может стать крупнейшей с момента начала демонстраций четыре недели назад.

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Владислав Сердюк

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