Один за всех, и все за одного. Беларусов зовут на масштабный Марш единства – анонс акции
Сегодня в Беларуси состоится масштабная акция поддержки политических заключенных, задержанных и избитых
6 сентября беларусов призывают выйти в Минске на масштабный Марш единства – акцию в поддержку задержанных, избитых и преследуемых политических заключенных. Призыв опубликовал Telegram-канал NEXTA, самый читаемый оппозиционный ресурс в Беларуси.
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Протест начнется в 14:00 в Минске и других городах Беларуси.
"Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлем, но все решать будет только сам народ", – заявляет оппозиционный ресурс, добавляя, что "пора донести всему миру, что единственный легитимный представитель белорусов – Светлана Тихановская, а также ее координационный совет".
Присоединиться к маршу также призвала и сама Тихановская: "Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе – мы сила".
BBC сообщает, что сегодняшняя акция протеста в Минске может стать крупнейшей с момента начала демонстраций четыре недели назад.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 16 августа в Минске состоялся Марш свободы противников режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в протесте участвовали около 200 000 человек.
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