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Олигарх из России избежал санкций Британии за сотрудничество с Лукашенко – The Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 17:42
Олигарх из России избежал санкций Британии за сотрудничество с Лукашенко – The Telegraph - Фото
Гуцериев и Лукашенко (Скриншот из видео)

Российский олигарх Михаил Гуцериев, проживающий в Великобритании и имеющий близкие отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, избежал санкций Соединенного Королевства за поддержку режима. Об этом сообщает The Telegraph.

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Сообщается, что Гуцериев не оказался в санкционном листе Британии даже несмотря на то, что Евросоюз ввел против него санкции.

"У Гуцериева так много связей с Великобританией, но его нет в списке, несмотря на осуждение Лукашенко и его клептократии. Это приводит нас к беспрецедентному уровню лицемерия", – цитируют слова международных экспертов журналисты.

По информации издания, Гуцериев владеет контрольным пакетом акций британской GCM Global Energy PLC – компания инвестировала в один из крупнейших калийных заводов в Беларуси, который должен был открыться в городе Любань в этом году.

"Отношения Михаила Гуцериева с белорусским диктатором настолько близки, что Лукашенко предложил переименовать город (Любань в Гуцериевск – ред.) в его честь", – говорится в документе о санкциях Европейского союза против лиц, причастных к сотрудничеству с режимом Лукашенко.

В МИД Британии сообщили, что все санкционные списки находятся на "тщательном рассмотрении".

Станислав Стороженко
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Великобритания санкции ЕС беларусь александр лукашенко олигарх режим Михаил Гуцериев
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