Олигарх из России избежал санкций Британии за сотрудничество с Лукашенко – The Telegraph

Российский олигарх Михаил Гуцериев, проживающий в Великобритании и имеющий близкие отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, избежал санкций Соединенного Королевства за поддержку режима. Об этом сообщает The Telegraph.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что Гуцериев не оказался в санкционном листе Британии даже несмотря на то, что Евросоюз ввел против него санкции.

"У Гуцериева так много связей с Великобританией, но его нет в списке, несмотря на осуждение Лукашенко и его клептократии. Это приводит нас к беспрецедентному уровню лицемерия", – цитируют слова международных экспертов журналисты.

По информации издания, Гуцериев владеет контрольным пакетом акций британской GCM Global Energy PLC – компания инвестировала в один из крупнейших калийных заводов в Беларуси, который должен был открыться в городе Любань в этом году.

"Отношения Михаила Гуцериева с белорусским диктатором настолько близки, что Лукашенко предложил переименовать город (Любань в Гуцериевск – ред.) в его честь", – говорится в документе о санкциях Европейского союза против лиц, причастных к сотрудничеству с режимом Лукашенко.

В МИД Британии сообщили, что все санкционные списки находятся на "тщательном рассмотрении".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.