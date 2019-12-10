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Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок

Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок - Фото
Теракт в метро Санкт-Петербурга (Фото: EPA)
10.12.2019, 13:25

Вместе с Аброром Азимовым к длительным срокам приговорили еще десять человек

В России суд приговорил к пожизненному заключению Аброра Азимова, обвиняемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

Остальные десять фигурантов дела приговорены к срокам от 19 до 28 лет, всем им назначены штрафы. 

Азимова обвиняют в организации теракта, унесшего жизни 16 человек, а его старшего брата Акрама в том, что он был посредником и взял деньги на преступление у участника международной террористической организации. Остальных фигурантов дела признали виновными в участии в террористической группе, покупке и хранении дома оружия и взрывных устройств.

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метро теракт санкт-петербург Аброр Азимов
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