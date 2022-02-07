Отголосок Римской империи. В Англии нашли обезглавленные скелеты, черепа между ног – фото

Британские археологи раскопали римское поселение во Флит-Марстоне, на северо-западе от Лондона, обнаружив там кладбище на 425 захоронений, в том числе обезглавленных тел. Об этой находке недалеко от Эйлсбери на юге Англии пишет пресс-служба компании HS2, которая прокладывает там ветку высокоскоростной ж/д.

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Римляне правили в Британии с 43 по 410 год нашей эры.

Археологи пишут, что поселение во Флит-Марстоне – одно из более чем 100 археологических памятников, обнаруженных с 2018 года в ходе строительства линии HS2 из Лондона в Бирмингем.

Примерно 10% захороненных были обезглавлены, то есть всего около 40 человек.

"Есть несколько случаев, когда голову помещали между ногами или рядом со ступнями", – указывают археологи.

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Они полагают, что это могут быть захоронения преступников или изгоев, "хотя обезглавливание хорошо известно в других местах и, по-видимому, было нормальным, хотя и маргинальным обрядом погребения в позднеримский период".

В другом районе поселения найдены фрагменты каменной сушилки для кукурузы или солодовни. Это потенциальное свидетельство пивоварения, считают авторы.

Помимо человеческих останков, исследователи нашли более 1200 монет и несколько свинцовых гирь. Это указывает на то, что в месте обнаружения была точка торговли.

Найдены также предметы домашнего обихода (ложки, булавки и броши), а также игральные кости и колокольчики, что намекает на место для азартных игр и религиозную деятельность, пишет пресс-служба H2S.

В 2021 году в Азии нашли самого древнего краба размером 5 мм: ему около 100 млн лет – фото.

А в Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню: она была крупнейшей в мире.

В начале 2022 года сообщалось, что во Львовской области археологи также обнаружили артефакты времен Римской империи.

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Евгений Пилипенко

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