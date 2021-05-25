"Отвели в комнату с самоваром и следователем". На Навального завели новое уголовное дело

Против Алексея Навального, политического противника президента России Владимира Путина, завели новое уголовное дело. Об этом сообщил Instagram оппозиционного российского политика-заключенного.

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Там уточнили, что Навальному вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой во время суда по другому уголовному делу, но как именно он ее оскорбил, не указано.

По словам противника Путина, 24 мая за ним пришел конвоир, "отвел в комнату, где стоял самовар, чашки для чая" – и следователь по "особо важным делам" из Следкома РФ. Тот сообщил Навальному, что три его дела ведет 21 следователь.

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Аккаунт Навального пишет: сотрудник СК РФ сообщил заключенному, что тот "похитил все пожертвования" людей на ГО Фонд борьбы с коррупцией, а также "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравления "Новичком" и лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

В его поддержку прошли протесты, которые были легко подавлены режимом; были задержаны тысячи человек.

Евгений Пилипенко

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