UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Отвели в комнату с самоваром и следователем". На Навального завели новое уголовное дело

25.05.2021, 14:04
В камере у Навального (скриншот из видеозаписи)

Против Алексея Навального, политического противника президента России Владимира Путина, завели новое уголовное дело. Об этом сообщил Instagram оппозиционного российского политика-заключенного.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там уточнили, что Навальному вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой во время суда по другому уголовному делу, но как именно он ее оскорбил, не указано.

По словам противника Путина, 24 мая за ним пришел конвоир, "отвел в комнату, где стоял самовар, чашки для чая" – и следователь по "особо важным делам" из Следкома РФ. Тот сообщил Навальному, что три его дела ведет 21 следователь.

Читайте также: Путин "украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги": из речи Навального в суде

Аккаунт Навального пишет: сотрудник СК РФ сообщил заключенному, что тот "похитил все пожертвования" людей на ГО Фонд борьбы с коррупцией, а также "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей".

  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравления "Новичком" и лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы.
  • В его поддержку прошли протесты, которые были легко подавлены режимом; были задержаны тысячи человек.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
алексей навальный оскорбление самовар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 