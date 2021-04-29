Путин "украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги": из речи Навального в суде

Сегодня, 29 апреля, Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляцию защиты Алексея Навального по делу о "клевете на ветерана" Второй мировой войны. Политический противник президента РФ Владимира Путина произнес последнее слово – его цитирует российский канал Дождь.

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Дело завели в июне 2020 года, когда Навальный назвал "продажными холуями" на службе у "гнусного старикашки" героев ролика за Путина. Власти посчитали, что этим он "порочит честь и достоинство ветерана" Второй мировой Игната Артеменко – тот (среди прочих) снялся в ролике. Навального приговорили к штрафу в 850 000 рублей (~320 000 грн).

Политик участвует в заседании по видеосвязи из колонии, где отбывает срок по другому делу. Его впервые показали после выхода из голодовки (с 31 марта по 23 апреля).

Прокурор заявила, что Навальный "не скрывал нацистских взглядов", предположила, что он "мечтал о другом исходе войны", а также "преследовал гнусную и страшную цель – опорочить нашу победу".

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Политик ответил, что "ваш король голый, и уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом". По его словам, Россия "потратила триллионы рублей и продолжает сползать в бедность".

"Я сижу в колонии в областном центре во Владимире, в 200 км от Москвы, здесь ни одной ровной дороги, здесь зарплаты 30 000 рублей (~11 200 грн). И это 21 век", – сказал Навальный.

Как выразился осужденный оппонент Путина, тот "пытается присвоить себе победу в войне и торгует ей направо и налево": "Это процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги. Но по сути вся ваша власть – это власть тех самых оккупантов и предателей".

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Навальный неоднократно просил судью не перебивать его и заявил, что и так "очень добр" к ним, "предателям и оккупационной власти".

В конце речи оппозиционер попросил попить, "а то я сейчас отрублюсь".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравления "Новичком" и лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В его поддержку прошли протесты, которые были легко подавлены режимом; были задержаны тысячи человек. США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме.

Евгений Пилипенко

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