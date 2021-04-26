Кремль добился запрета организации Навального. Пока временного
В России пока что временно запретили деятельность одной из общественных организаций Алексея Навального, политического противника президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией – основной структуры оппозиционера.
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Речь идет об организации Штабы Навального. Московский горсуд приостановил ее деятельность до решения по иску о признании экстремистской. Теперь этой структуре Навального запрещено размещать материалы в сети, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.
Прокуратура требует поставить на паузу также и работу других структур Навального – Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Вопрос решается.
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Сегодня, 26 апреля, началось закрытое рассмотрение иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организаций Навального. Дело носит гриф "секретно".
- В январе 2021-го ФБК выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" у Геленджика за $3,5 млрд. Есть и видео изнутри. В Кремле назвали фильм "лохотроном".
- 2 февраля 2021-го Мосгорсуд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный: ему дали 3,5 года тюрьмы. Запад и Украина за это ввели новые санкции против РФ.
- 31 марта Навальный, чье здоровье "крайне неблагополучное", объявил голодовку, которую прекратил 23 апреля.
- 21 апреля в РФ прошли акции в поддержку Навального, более 1000 человек были задержаны.
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