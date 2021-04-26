UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль добился запрета организации Навального. Пока временного

26.04.2021, 12:17
Кремль добился запрета организации Навального. Пока временного - Фото
На акции протеста российской оппозиции, 21 апреля 2021 года (фото — ЕРА)

В России пока что временно запретили деятельность одной из общественных организаций Алексея Навального, политического противника президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией – основной структуры оппозиционера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет об организации Штабы Навального. Московский горсуд приостановил ее деятельность до решения по иску о признании экстремистской. Теперь этой структуре Навального запрещено размещать материалы в сети, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Прокуратура требует поставить на паузу также и работу других структур Навального – Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Вопрос решается.

Читайте также: Глава нелегитимной Госдумы вспомнил российских царей: У нас свой ген демократии

Сегодня, 26 апреля, началось закрытое рассмотрение иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организаций Навального. Дело носит гриф "секретно".

Смотрите видео: "Самая секретная и любимая дача Путина": у Навального выложили фильм-расследование 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
автократия ФБК репрессии цензура алексей навальный расследованиеэ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 