Кремль добился запрета организации Навального. Пока временного

В России пока что временно запретили деятельность одной из общественных организаций Алексея Навального, политического противника президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией – основной структуры оппозиционера.

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Речь идет об организации Штабы Навального. Московский горсуд приостановил ее деятельность до решения по иску о признании экстремистской. Теперь этой структуре Навального запрещено размещать материалы в сети, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Прокуратура требует поставить на паузу также и работу других структур Навального – Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Вопрос решается.

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Сегодня, 26 апреля, началось закрытое рассмотрение иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организаций Навального. Дело носит гриф "секретно".

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Евгений Пилипенко

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