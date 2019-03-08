Пакистан снова частично закрыл свое небо

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В Пакистане до 9 марта закрыты три аэропорта и воздушное пространство в двух направлениях. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

Самолеты, ранее севшие в Пакистане, смогут использовать для полетов только определенные маршруты.

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27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 и захватили в плен двух пилотов, одного из которых 1 марта освободили. 4 марта перестрелки в спорной зоне возобновились.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы.