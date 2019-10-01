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Папа Римский: Искусственный интеллект может вернуть к варварству

Папа Римский: Искусственный интеллект может вернуть к варварству - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
01.10.2019, 17:50

Понтифик обратился к представителям крупнейших IT-компаний

Папа Римский Франциск предостерег крупнейших разработчиков и производителей IT-индустрии о том, что технологические достижения, такие как искусственный интеллект, могут привести к новой форме варварства, где закон сильнейших преобладает над общим благом. Об этом сообщает Reuters.

Франциск обратился к участникам конференции в Ватикане, на которой присутствовали руководители таких компаний, как Facebook, Mozilla, LinkedIn и Western Digital, а также нобелевские лауреаты, католические эксперты по этике, государственные регуляторы, интернет-предприниматели и венчурные капиталисты.

Сообщается, что на трехдневном саммите звучат слова, которые обычно не слышно в Ватикане, такие как "алгоритмы" и "блокчейн".

"Замечательные разработки в области технологий, в частности, связанные с искусственным интеллектом, оказывают все более существенное влияние на все области человеческой деятельности. По этой причине открытые и конкретные дискуссии на эту тему нужны сейчас как никогда", - сказал Франциск участникам.

Понтифик уверен сазал, что технологиям необходимы как теоретические, так и практические моральные принципы.

Он предупредил об опасностях использования искусственного интеллекта манипуляции сознанием миллионов людей. По его словам, этот может представлять угрозу институтам, которые гарантируют мирное гражданское сосуществование.

"Если так называемый технический прогресс человечества станет врагом общего блага, это приведет к регрессу - к форме варварства, контролируемой законом сильнейшего", - сказал он.

Справка. Варварство - период первобытной истории, следующий за дикостью и предшествующий цивилизации. В переносном смысле - грубое, дикое, бескультурное, нецивилизованное поведение.

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