Парламент Британии на этой неделе еще раз проголосует по Brexit

Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

Депутатам парламента Великобритании 29 марта предложат еще раз проголосовать по поводу Brexit - на этот раз только за часть соглашения, заключаемого с ЕС. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что депутаты будут голосовать только за договор о выходе, который, в частности, касается прав граждан и ирландского "бэкстопа". Одобрение договора на этой неделе требуют в ЕС.

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При этом политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, на голосование поставлена не будет.

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Ранее сегодня сообщалось, что Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Депутаты перенесли Brexit на 12 апреля в случае непринятия плана Терезы Мэй - или на 22 мая, если его все же примут.

27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

Во время вчерашнего голосования ни один из вариантов Brexit парламентариев не устроил.