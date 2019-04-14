Парламентские выборы в Финляндии: какие партии лидируют

Глава Социал-демократической партии Финляндии Антти Ринне (фото - EPA)

Согласно предварительным результатам голосования после подсчета 35,5 % избирательных бюллетеней, Социал-демократическая партия Финляндии набирает 18,9% голосов на парламентских выборах страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Второе место занимает консервативная Национальная коалиционная партия с 17,2% голосов. Либеральная партия Финляндский центр во главе с и.о. премьер-министра Юхой Сипилей получает 15,4%, правые популисты из Истинных финнов - 15,1%.

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В Финляндии закрылись избирательные участки на парламентских выборах. Почти 4,5 миллиона человек свыбирали членов Эдегодня скунты (однопалатного парламента), срок полномочий которых составляет четыре года.

На 200 мест в Эдускунте претендовали 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвовали в общей сложности 19 партий, 9 из которых представлены в нынешнем парламенте.

"В начале марта правительство Юхи Сипили ушло в отставку в связи с проваленным проектом масштабных реформ социальной сферы и здравоохранения. Президент Финляндии Саули Ниинистё поручил кабинету министров продолжить исполнение обязанностей до избрания нового парламента", - отмечается в сообщении.

21 ноября 2018 года председательство в комитете министров Совета Европы перешло от Хорватии к Финляндии на шесть месяцев до мая 2019 года.