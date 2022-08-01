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Пелоси все-таки приедет в Тайвань и планирует заночевать там – CNN

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 16:42
Пелоси все-таки приедет в Тайвань и планирует заночевать там – CNN - Фото
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки приедет в Тайвань, несмотря на его отсутствие в расписании ее азиатского турне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительствах Тайваня и США.

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По словам тайваньского собеседника, Пелоси планирует заночевать на острове. Но когда именно состоится этот визит, пока неизвестно.

Источник в правительстве США рассказал, что Пентагон в круглосуточном режиме следит за всеми перемещениями китайских сил в регион, чтобы обеспечить безопасность Пелоси.

31 июля на сайте Пелоси появился план ее поездки в Азию, в котором говорилось, что она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайваня в планах поездки Пелоси не было. Турне, в котором ее сопровождает делегация американских конгрессменов, началось 30 июля.

Информация о возможном приезде Пелоси в Тайвань вызвала негативную реакцию в Китае, который считает остров частью своей территории. В Министерстве обороны КНР заявили, что армия Китая "не будет сидеть сложа руки", если Пелоси прилетит в Тайвань. Что конкретно под этим подразумевается, китайские власти не уточняли.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

CNN сообщал, что администрация Байдена пыталась убедить Пелоси, что визит в Тайвань связан с риском. Джо Байден говорил, что планируемая поездка спикера не является хорошей идеей.

Читайте также: Лидер Тайваня посетила ВМС. В Китае заявили, что в случае войны армия острова "обречена"

Андрей Водяный
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Китай США тайвань нэнси пелоси
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