Пентагон провел симуляцию войны на орбите: "Россия и Китай" сбивали спутники США в космосе
Спустя несколько недель после того, как армия России демонстративно уничтожила на орбите свой спутник связи, подразделения Космических сил США проводят учения по защите своих космических аппаратов в околоземном пространстве. Об этом видно из сообщения пресс-службы Пентагона.
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Замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс в рабочей поездке по штатам проверяла "усилия Департамента по быстрому продвижению боевых концепций и возможностей для отражения передовых угроз", а также узнавала о проблемах и успехах в каждом командовании.
"Она наблюдала за учениями Space Flag 22-1, где союзники планируют и проводят интегрированные операции, осуществляют и уточняют тактику, осуществляют взаимодействие командования и управления, и объединяют разведывательные и тактические космические подразделения для защиты жизненно важных интересов США и коалиции в космос", – говорится в сообщении.
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В учения входили ситуации, в которых противник сбивал спутники США для навигации, защищенной военной связи, синхронизации действий ведомств и другие, всячески подавлял их работу, работал на противодействие системам ПРО и применял различные другие средства радиоэлектронной борьбы.
Это тринадцатые такие учения и третьи с участием Британии, Канады и Австралии. Кроме того, это первые космические учения США и союзников с использованием моделирования и симуляции угроз.
- В начале осени 2020 года Космосилы США начали первую в своей истории иностранную миссию: специалистов разместили в Аравийской пустыне.
- Примерно спустя год Украина подписала меморандум с Космосилами США.
- 16 ноября 2021-го США заявили, что РФ провела тест противоспутниковой ракеты, чем поставила под угрозу экипаж на МКС. РФ признала проведение испытаний.
- Также в ноябре в МО РФ переживали, что НАТО "репетирует ядерный удар по РФ". Пентагон ответил.
- В Пентагоне сообщили, что американские спутники на орбите "постоянно подвергаются атакам" КНР и РФ.
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