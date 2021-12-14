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Пентагон провел симуляцию войны на орбите: "Россия и Китай" сбивали спутники США в космосе

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 09:49
Пентагон провел симуляцию войны на орбите:
Оператор Космических сил США (фото — US Space Force, Judi Tomich)

Спустя несколько недель после того, как армия России демонстративно уничтожила на орбите свой спутник связи, подразделения Космических сил США проводят учения по защите своих космических аппаратов в околоземном пространстве. Об этом видно из сообщения пресс-службы Пентагона.

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Замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс в рабочей поездке по штатам проверяла "усилия Департамента по быстрому продвижению боевых концепций и возможностей для отражения передовых угроз", а также узнавала о проблемах и успехах в каждом командовании.

"Она наблюдала за учениями Space Flag 22-1, где союзники планируют и проводят интегрированные операции, осуществляют и уточняют тактику, осуществляют взаимодействие командования и управления, и объединяют разведывательные и тактические космические подразделения для защиты жизненно важных интересов США и коалиции в космос", – говорится в сообщении.

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В учения входили ситуации, в которых противник сбивал спутники США для навигации, защищенной военной связи, синхронизации действий ведомств и другие, всячески подавлял их работу, работал на противодействие системам ПРО и применял различные другие средства радиоэлектронной борьбы.

Это тринадцатые такие учения и третьи с участием Британии, Канады и Австралии. Кроме того, это первые космические учения США и союзников с использованием моделирования и симуляции угроз.

Евгений Пилипенко
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