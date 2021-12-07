5 декабря в 12:22 по Киеву со стартовой площадки SLC-41 космодрома на мысе Канаверал американская компания United Launch Alliance успешно запустила ракету Atlas V 551 с двумя основными спутниками и несколькими кубсатами на борту.

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В рамках миссии STP-3 от Пентагона (заказ Космических сил США) на промежуточную орбиту выведены спутники STPSat-6 и LDPE-1, сконструированные специалистами корпорации Northrop Grumman. Позднее их доведут до геостационарной орбиты.

STPSat-6 оснащен прибором, который будет отслеживать ядерные взрывы на поверхности Земли или под ней, оперативно передавать данные в Нацуправление ядерной безопасности при Минэнерго и в соответствующие департаменты Минобороны США.

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Помимо этого, на шине STPSat-6 установлена полезная нагрузка для проверки экспериментальной системы лазерной связи от NASA. По расчетам инженеров, канал связи будет не менее 1,2 гигабита в секунду. С помощью лазерного ретранслятора в NASA надеются "произвести революцию" в способах отправки и получения данных из космоса с потенциалом увеличения пропускной способности в 10–100 раз по сравнению с существующими методами.

Также на борту STPSat-6 есть аппаратура UVSC Pathfinder – эксперимента Лаборатории военно-морских исследований США, посвященного изучению высокоэнергетических частиц солнечного ветра. Некоторые из них достигают Земли менее чем за час и могут нанести серьезный ущерб космическим кораблям и подвергнуть астронавтов воздействию опасной радиации.

Прибор будет "всматриваться" в самые нижние области внешней атмосферы Солнца (короны), где, как считается, возникают эти частицы.

В прошлом месяце в Минобороны РФ переживали, что НАТО "репетирует ядерный удар по России". В Пентагоне ответили.

Недавно в НАТО намекнули Берлину, что Альянс может разместить ядерное оружие на восток от Германии, если там от него откажутся.

В декабре 2021-го на обратной стороне Луны китайский луноход сфотографировал загадочный объект.

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Евгений Пилипенко

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