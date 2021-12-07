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Ядерные взрывы под присмотром. США запустили на орбиту специальную аппаратуру видео

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 14:26
Ракета перед стартом (фото – ULA)
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5 декабря в 12:22 по Киеву со стартовой площадки SLC-41 космодрома на мысе Канаверал американская компания United Launch Alliance успешно запустила ракету Atlas V 551 с двумя основными спутниками и несколькими кубсатами на борту.

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В рамках миссии STP-3 от Пентагона (заказ Космических сил США) на промежуточную орбиту выведены спутники STPSat-6 и LDPE-1, сконструированные специалистами корпорации Northrop Grumman. Позднее их доведут до геостационарной орбиты.

STPSat-6 оснащен прибором, который будет отслеживать ядерные взрывы на поверхности Земли или под ней, оперативно передавать данные в Нацуправление ядерной безопасности при Минэнерго и в соответствующие департаменты Минобороны США.

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Помимо этого, на шине STPSat-6 установлена полезная нагрузка для проверки экспериментальной системы лазерной связи от NASA. По расчетам инженеров, канал связи будет не менее 1,2 гигабита в секунду. С помощью  лазерного ретранслятора в NASA надеются "произвести революцию" в способах отправки и получения данных из космоса с потенциалом увеличения пропускной способности в 10–100 раз по сравнению с существующими методами.

Также на борту STPSat-6 есть аппаратура UVSC Pathfinder – эксперимента Лаборатории военно-морских исследований США, посвященного изучению высокоэнергетических частиц солнечного ветра. Некоторые из них достигают Земли менее чем за час и могут нанести серьезный ущерб космическим кораблям и подвергнуть астронавтов воздействию опасной радиации.

Прибор будет "всматриваться" в самые нижние области внешней атмосферы Солнца (короны), где, как считается, возникают эти частицы.

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Евгений Пилипенко
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пентагон ULA Atlas V спутник ядерное оружие космос запуск ракета STPSat-6 LDPE-1
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