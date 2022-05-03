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Пентагон: Украина все еще способна производить "Нептуны", у них будут морские беспилотники

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 06:34
Пентагон: Украина все еще способна производить
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Несмотря на ракетные удары России по военной инфраструктуре, Украина все еще способна производить противокорабельные крылатые ракеты для берегового комплекса "Нептун". Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны США.

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Ему задали вопрос, могут ли США передать украинским войскам ПКР, или же эту часть поддержки воюющей стране окажет Великобритания.

"У них есть свои возможности по производству противокорабельных крылатых ракет. Они [украинцы] все еще могут производить противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", – ответил он.

Кроме того, "другие страны также передали им дополнительные морские ударные возможности, и они сами о них могут рассказать", добавил спікер.

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По словам спикера Пентагона, армия США провела обучение группы военнослужащих ВСУ применению "некоторых беспилотных судов береговой обороны". В Вашингтоне считают, что эти беспилотные комплексы помогут при обороне береговой линии от посягательств захватчиков.

На уточняющий вопрос, были ли уже поставлены эти беспилотники, он отказался отвечать. Что это за системы и в каких боевых условиях применяются, неизвестно.

"Вместе с партнерами и союзниками мы работаем над укреплением их [украинцев] возможностей в береговой обороне", – заверил спикер МО США.

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Евгений Пилипенко
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