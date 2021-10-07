"Пересмотрели отношения". Франция решила вернуть посла в Австралию после скандала с AUKUS

Франция решила отправить своего посла обратно в Австралию после отзыва несколько недель назад. Тогда дипломата отозвали в знак протеста против соглашения США и Великобритании о предоставлении Австралии атомных подводных лодок без консультации с французскими официальными лицами, сообщает Reuters.

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По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, он попросил посла вернуться в Канберру с двумя миссиями: чтобы помочь пересмотреть условия отношений с Австралией в будущем, а также чтобы защитить интересы Франции в выполнении австралийского решения о прекращении программы по подводным лодкам.

Глава МИД заявил, что Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией и пришел к выводу, что создание альянса AUKUS никак не повлияет на решимость Франции продолжать миссию в Тихоокеанском регионе.

В Австралии заявили, что сожалеют об отзыве посла, ценят отношения с Парижем и хотят продолжать сотрудничество, включая взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.

В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии.

Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению его предшественника Дональда Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

17 сентября Франция объявила, что немедленно отзывает своих послов в США и Австралии в знак протеста против соглашения AUKUS. 29 сентября посол Франции вернулся в США.

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Оксана Житнюк

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