Перевес в 4 голоса: в Британии проголосовали о Brexit без сделки

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Депутаты парламента Великобритании проголосовали за отказ от выхода из ЕС без соглашения. Об этом сообщает BBC.

Против Brexit без сделки проголосовали 312 депутатов, за - 308.

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Это юридически необязательное решение, оно не исключает выхода Великобритании из ЕС. Но это означает, что теперь депутаты могут голосовать о переносе Brexit.

Это голосование состоится завтра, 14 марта. Если решение о задержке будет принято и ЕС с ним согласится, то 29 марта Великобритания не покинет Евросоюз.

Правительство выдвинуло свое собственное ходатайство об отказе от Brexit без сделки 29 марта, но теперь депутаты проголосовали за отказ от выхода без сделки при любых обстоятельствах.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы отложить выход Великобритании из ЕС до 22 мая 2019 года.

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Вчера, 12 марта, британские депутаты отклонили предложенное соглашение с ЕС о Brexit.