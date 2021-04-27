Первые 100 дней президентства Байдена: чем довольны и недовольны американцы – Reuters

Свыше половины американцев (55%) одобряют деятельность президента Соединенных Штатов Джо Байдена после почти 100 дней его работы на посту, недовольны – 40%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос Ipsos.

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Опрос был проведен с 12 по 16 апреля среди 4423 взрослых американцев.

Сообщается, что Байден получил 65% поддержки за меры, принятые в борьбы с эпидемией коронавируса (90% сторонников демократов, 61% независимых и 39% республиканцев). Ранее, в январе, 38% американцев одобряли меры по борьбе с COVID-19%, принятые экс-президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, 52% респондентов заявили, что довольны тем, как демократ управляет экономикой США. 53% поддерживают политику Байдена по увеличению количества рабочих мест в США. Показатели в этих категориях в обоих случаях на несколько процентных пунктов выше, чем оценки Трампа в последний месяц его президентства, отмечает агентство.

Несмотря на это, американцы преимущественно не поддерживают иммиграционную политику Байдена – 42% довольных против 49% недовольных.

56% процентов одобрили усилия Байдена по объединению "глубоко разделенного электората" в США (88% демократов, 23% республиканцев и 48% независимых).

Также американцы преимущественно одобряют политику действующего президента в отношении окружающей среды (54%) и борьбы с расовым неравенством (51%).

"Цифры одобрения Байдена отражают общественную поддержку его амбициозной программы, включая пакет экономических стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, и должны помочь ему в реализации других инициатив", – говорит Джулиан Зелизер, политический историк из Принстонского университета.

Reuters пишет, что популярность демократа за последний год выросла среди широких слоев населения США, причем не только среди белых американцев с высшим образованием – именно они составили основную долю его электората на выборах. Его также стали больше поддерживать "традиционно консервативные" белые американские избиратели без высшего образованием.

Байден также стал более популярным за последний год среди расовых меньшинств: 68% латиноамериканцев положительно относятся у нему. Это на 12 пунктов больше, чем в апреле прошлого года, отмечает источник.

11 марта 2021-го Байден подписал "план спасения США" на $1,9 трлн: большинство американцев получат по $1400.

12 марта демократ заявлял, что все взрослое население США получит возможность вакцинироваться против коронавируса до 1 мая. Позднее он заявил, что сможет свое обещание даже быстрее.

23 апреля Байден решил поднять налоги для богатых почти вдвое, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 трлн. Он представит план Конгрессу 28 апреля.

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Станислав Стороженко

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