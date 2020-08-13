Первый пошел. Сотрудник администрации Лукашенко написал заявление об увольнении

Артем Проскалович заявил, что не считает больше возможным быть юристом на госслужбе

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста в знак протеста против разгона мирных демонстраций в стране. Об этом он сообщил в Instagram.

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Фото заявления и удостоверения Проскалович, который занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента, также опубликовал в соцсети.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – подписал Проскалович пост.

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Наталия Софиенко

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