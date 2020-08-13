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Первый пошел. Сотрудник администрации Лукашенко написал заявление об увольнении

13.08.2020, 16:51
Первый пошел. Сотрудник администрации Лукашенко написал заявление об увольнении - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Артем Проскалович заявил, что не считает больше возможным быть юристом на госслужбе

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста в знак протеста против разгона мирных демонстраций в стране. Об этом он сообщил в Instagram.

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Фото заявления и удостоверения Проскалович, который занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента, также опубликовал в соцсети. 

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – подписал Проскалович пост.

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Наталия Софиенко
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