Первый пошел. Сотрудник администрации Лукашенко написал заявление об увольнении
13.08.2020, 16:51
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)
Артем Проскалович заявил, что не считает больше возможным быть юристом на госслужбе
Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович написал заявление об увольнении в знак протеста в знак протеста против разгона мирных демонстраций в стране. Об этом он сообщил в Instagram.
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Фото заявления и удостоверения Проскалович, который занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента, также опубликовал в соцсети.
"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – подписал Проскалович пост.
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- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. По всей Беларуси четыре вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками.
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