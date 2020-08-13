Протесты в Беларуси. Рабочие МАЗа начинают забастовку - фото, видео
13.08.2020, 15:15
Забастовка на заводе МАЗ (Фото - TUT.by)
Группа рабочих МАЗа собралась около управления завода, они рассчитывают на поддержку остальных
Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) начинают забастовку. Об этом сообщает TUT.by.
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Часть сотрудников предприятия выходят к управлению завода. "Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные", - рассказал один из них.
Фото и видео происходящего на МАЗе опубликовал Telegram-канал Мая краіна Беларусь:
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не признала его победу.
- После выборов начались массовые протесты, которые жестоко подавляются силовиками. Протестующие называют их и руководство страны "карателями" и "фашистами".
- Оппозиционные ресурсы призывают к общенациональной забастовке в Беларуси.
- 11 августа в Беларуси начались забастовки с требованием прекратить насилие против протестующих.
- Сегодня забастовка началась на заводе БелАЗ.
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