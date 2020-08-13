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Протесты в Беларуси. Рабочие МАЗа начинают забастовку - фото, видео

13.08.2020, 15:15
Протесты в Беларуси. Рабочие МАЗа начинают забастовку - фото, видео - Фото
Забастовка на заводе МАЗ (Фото - TUT.by)

Группа рабочих МАЗа собралась около управления завода, они рассчитывают на поддержку остальных

Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) начинают забастовку. Об этом сообщает TUT.by.

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Часть сотрудников предприятия выходят к управлению завода. "Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные", - рассказал один из них.

Фото и видео происходящего на МАЗе опубликовал Telegram-канал Мая краіна Беларусь:

Денис Юдин
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