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Пожары в Сибири: стало известно, сколько животных могло погибнуть

Пожары в Сибири: стало известно, сколько животных могло погибнуть - Фото
Фото: EPA
12.08.2019, 11:44

По данным Greenpeace, около 13 000 диких зверей проживало на территории Сибири, где сейчас продолжаются лесные пожары

Организация Greenpeace-Россия подсчитала, что на охваченной огнем территории Сибири проживало приблизительно 13 000 диких животных, которые могли погибнуть во время лесных пожаров. Как заявляют представители организации, если животные и не умерли, то были вынуждены покинуть привычный ареал обитания. 

"На пройденных огнем территориях, по подсчётам экспертов Greenpeace, жили более 5500 соболей и 300 медведей, а также около 2700 диких северных оленей и 1500 лосей", - заявляют в организации. 

Доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов заявляет, что часть животных, например, копытные и крупные хищники, успевают уйти от пожара. Гибнет потомство хищных птиц и, возможно, дуплогнездники. Животные семейства куньих могут спрятаться, но тогда они погибают от дыма.

Во всяком случае, по словам ученого, "ущерб среде обитания огромный, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена".

Специалисты Greenpeace использовали данные из указов губернатора Красноярского края с информацией о привычной площади обитания диких животных. Потом цифры суммировали по районам, в которых есть пожары. На получившееся число делили суммарное количество животных в этих районах, указанное местными охотничьими хозяйствами.

"Таким образом выявили примерную плотность проживания животных на охваченных огнем территориях. Затем эксперты подсчитали примерную плотность на 1000 га, а через нее - на площадь, уже пройденную пожаром", - резюмировали в организации. 

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