Польский военный, стрелявший в сторону мигрантов на границе с Беларусью, получил обвинение
В Польше выдвинули обвинение военному, открывшему огонь в сторону мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщило RMF24.
Инцидент произошел еще в марте 2024 года. Тогда мужчина произвел предупредительные выстрелы вблизи границы с Беларусью.
Окружная прокуратура Варшавы обвинила его в превышении полномочий относительно определения правил использования оружия, что создавало угрозу, среди прочего, другим солдатам и пограничникам.
В обвинительном акте, поданном в Гарнизонный военный суд в Варшаве, говорится, что 25 марта 2024 года в районе села Дубичи Церковные военный произвел 12 выстрелов в направлении группы мигрантов, создав прямую угрозу их жизни и здоровью.
По мнению следователей, обвиняемый солдат подвергал этих лиц прямой опасности потери жизни или серьезного вреда здоровью, тем самым действуя в ущерб их частным интересам, а также общественным интересам.
В отдельном производстве было проведено расследование в отношении второго солдата, которого также подозревали в превышении полномочий. Расследование по нему прекратили после экспертных выводов о том, что он сам оказался на линии огня.
- 18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.
- 4 апреля Туск заявил, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах по борьбе с незаконной миграцией.
- 9 июня сообщалось, что на днях мигранты несколько раз нападали на пограничников, применяя камни.