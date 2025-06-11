Польский военный, стрелявший в сторону мигрантов на границе с Беларусью, получил обвинение

Граница (Иллюстративное фото: Artur Reszko/EPA)

В Польше выдвинули обвинение военному, открывшему огонь в сторону мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщило RMF24.

Инцидент произошел еще в марте 2024 года. Тогда мужчина произвел предупредительные выстрелы вблизи границы с Беларусью.

Окружная прокуратура Варшавы обвинила его в превышении полномочий относительно определения правил использования оружия, что создавало угрозу, среди прочего, другим солдатам и пограничникам.

В обвинительном акте, поданном в Гарнизонный военный суд в Варшаве, говорится, что 25 марта 2024 года в районе села Дубичи Церковные военный произвел 12 выстрелов в направлении группы мигрантов, создав прямую угрозу их жизни и здоровью.

По мнению следователей, обвиняемый солдат подвергал этих лиц прямой опасности потери жизни или серьезного вреда здоровью, тем самым действуя в ущерб их частным интересам, а также общественным интересам.

В отдельном производстве было проведено расследование в отношении второго солдата, которого также подозревали в превышении полномочий. Расследование по нему прекратили после экспертных выводов о том, что он сам оказался на линии огня.