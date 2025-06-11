Польський військовий, який стріляв у бік мігрантів на кордоні з Білоруссю, отримав звинувачення

Кордон (Ілюстративне фото: Artur Reszko/EPA)

У Польщі висунули звинувачення військовому, який відкрив вогонь у бік мігрантів на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило RMF24.

Інцидент стався ще в березні 2024 року. Тоді чоловік здійснив попереджувальні постріли поблизу кордону з Білоруссю.

Окружна прокуратура Варшави звинуватила його у перевищенні повноважень щодо визначення правил використання зброї, що створювало загрозу, серед іншого, для інших солдатів та прикордонників.

У обвинувальному акті, поданому до Гарнізонного військового суду у Варшаві, йдеться, що 25 березня 2024 року в районі села Дубичі Церковні військовий здійснив 12 пострілів у напрямку групи мігрантів, створивши пряму загрозу їхньому життю та здоров’ю.

На думку слідчих, обвинувачений солдат наражав цих осіб на пряму небезпеку втрати життя або серйозної шкоди здоров'ю, тим самим діючи на шкоду їхнім приватним інтересам та суспільним інтересам.

В окремому провадженні було проведено розслідування щодо другого солдата, якого також підозрювали у перевищенні повноважень. Розслідування щодо нього припинили після експертних висновків про те, що він сам опинився на лінії вогню.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль і пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.

4 квітня Туск заявив, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.

9 червня повідомлялося, що протягом кількох днів мігранти кілька разів нападали на прикордонників, застосовуючи каміння.