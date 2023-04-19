После Владлена Татарского. "Политологи" и "эксперты" в РФ получили бюсты Жукова – росСМИ
Российские СМИ пишут, что некоторые "политологи" и "военные эксперты" в РФ якобы получили по почте посылки, в которых были гипсовые бюсты советского маршала Георгия Жукова. Это, полагают сотрудники изданий, может быть отсылкой к подрыву коллаборациониста "Владлена Татарского" в начале апреля посредством заминированного бюста, который ему подарили.
Ресурс Baza пишет, что гипсовый бюст через почту СДЭК от некоего Никиты Барина из Ульяновска получил не только московский "военный эксперт" Константин Сивков, но и его знакомые, среди которых – пропагандист-"военкор" Владислав Шурыгин.
По данным СМИ, Сивков не стал распаковывать коробку, вызвал полицию, но пиротехники ничего опасного там не нашли.
По его словам, за последний месяц это не первая, а уже третья "подозрительная" посылка: сначала были цветы и некий неизвестный предмет.
Еще один пропагандистский ресурс Shot перечислил других получателей "Жуковых": фотокор обслуживающего режим диктатора Владимира Путина госагентства ТАСС Михаил Терещенко, а также некие Константин Исаев с Тимофеем Сергейчевым.
Мастер, которому заказали бюсты, заявил ресурсу, что "клиент настаивал, чтобы их доставили на Пасху, но с пометкой "подарки ко Дню волонтера" (отмечается 5 декабря). Заказ сразу показался ему подозрительным".
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Baza выяснила, что бюсты заказали через ВКонтакте (запрещенная в Украине соцсеть оккупантов. — Ред.) у мастерской из Ульяновска. Некий "Санёк Белозёров" написал в личные сообщения мастерской еще 12 апреля, попросил сделать сразу пять бюстов и прислал адреса, по которым их нужно отправить через СДЭК пятерым получателям. Затем он перевел с карты некоего Кирилла Небогатова 9850 рублей за работу с доставкой.
"Уже 17 апреля готовые бюсты пришли в Москву и вызвали переполох. Сейчас "Санька Белозёрова" пытаются найти — в профиле мужчины указано, что он учился в военной академии Смоленска и, судя по публикациям, поддерживает СВО (так в России называют ее геноцидную войну против украинцев. – Ред.)", – пишет ресурс.
- 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" предателя Украины, коллаборациониста Максима Фомина – "Владлена Татарского". "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная 26-летней Дарьей Треповой; ее задержали.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия. В ГУР сказали, что Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину.
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