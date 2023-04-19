После Владлена Татарского. "Политологи" и "эксперты" в РФ получили бюсты Жукова – росСМИ

Российские СМИ пишут, что некоторые "политологи" и "военные эксперты" в РФ якобы получили по почте посылки, в которых были гипсовые бюсты советского маршала Георгия Жукова. Это, полагают сотрудники изданий, может быть отсылкой к подрыву коллаборациониста "Владлена Татарского" в начале апреля посредством заминированного бюста, который ему подарили.

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Ресурс Baza пишет, что гипсовый бюст через почту СДЭК от некоего Никиты Барина из Ульяновска получил не только московский "военный эксперт" Константин Сивков, но и его знакомые, среди которых – пропагандист-"военкор" Владислав Шурыгин.

По данным СМИ, Сивков не стал распаковывать коробку, вызвал полицию, но пиротехники ничего опасного там не нашли.

По его словам, за последний месяц это не первая, а уже третья "подозрительная" посылка: сначала были цветы и некий неизвестный предмет.

Еще один пропагандистский ресурс Shot перечислил других получателей "Жуковых": фотокор обслуживающего режим диктатора Владимира Путина госагентства ТАСС Михаил Терещенко, а также некие Константин Исаев с Тимофеем Сергейчевым.

Мастер, которому заказали бюсты, заявил ресурсу, что "клиент настаивал, чтобы их доставили на Пасху, но с пометкой "подарки ко Дню волонтера" (отмечается 5 декабря). Заказ сразу показался ему подозрительным".

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Baza выяснила, что бюсты заказали через ВКонтакте (запрещенная в Украине соцсеть оккупантов. — Ред.) у мастерской из Ульяновска. Некий "Санёк Белозёров" написал в личные сообщения мастерской еще 12 апреля, попросил сделать сразу пять бюстов и прислал адреса, по которым их нужно отправить через СДЭК пятерым получателям. Затем он перевел с карты некоего Кирилла Небогатова 9850 рублей за работу с доставкой.

"Уже 17 апреля готовые бюсты пришли в Москву и вызвали переполох. Сейчас "Санька Белозёрова" пытаются найти — в профиле мужчины указано, что он учился в военной академии Смоленска и, судя по публикациям, поддерживает СВО (так в России называют ее геноцидную войну против украинцев. – Ред.)", – пишет ресурс.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" предателя Украины, коллаборациониста Максима Фомина – "Владлена Татарского". "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная 26-летней Дарьей Треповой; ее задержали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия. В ГУР сказали, что Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину.

Євген Пилипенко

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