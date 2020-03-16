Последние данные о коронавирусе в мире. Выздоровели 77 000 человек

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На 16 марта в мире зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 6513 человек, 77 257 выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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На данный момент из европейских стран самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии: 24 747 заболевших, 1809 умерших и 2335 выздоровевших. В Испании заразилось 7844 человека, умерло 292, выздоровело 517; в Германии - 5813 заболело, 13 умерло, 46 выздоровело; во Франции - 5437 заболело, 127 умерло, 12 выздоровело.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. В Украине официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

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