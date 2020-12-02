России грозят новые санкции. Послы ЕС утвердили наказание за нарушение прав человека

Сегодня, 2 декабря, послы Европейского союза согласовали механизм введения санкций за нарушение прав человека. Как ожидается, новые ограничения будут направлены в первую очередь против нарушителей из России. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как отмечается, действие подобного "акту Магнитского" собственного режима санкций ЕС будет распространяться на весь мир, на государственные и негосударственные субъекты.

"Механизм вступит в силу 10 декабря, но имен лиц или названий компаний пока нет", – сообщил корреспондент РС Рикард Йозвяк.

Над соответствующим механизмом в ЕС начали работу год назад. Планировалось, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС для нарушителей прав человека.

Предварительный проект таких ограничительных мер подали Нидерланды. Предлагалось вводить санкции против отдельных нарушителей прав человека в мире, а также против лиц, которые не являются представителями государств (это касается, например, террористических группировок).

Согласно документу, замораживание счетов и визовые ограничения должны применяться против лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки.

СПРАВКА. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" – документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году, и за нарушение прав человека в России в целом.

6 июля Британия ввела против РФ санкции по "акту Магнитского". В списке из 47 человек было 25 россиян, причастных к смерти Сергея Магнитского.

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Наталия Медведева

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