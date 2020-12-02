UA

России грозят новые санкции. Послы ЕС утвердили наказание за нарушение прав человека

02.12.2020, 19:50
России грозят новые санкции. Послы ЕС утвердили наказание за нарушение прав человека - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Сегодня, 2 декабря, послы Европейского союза согласовали механизм введения санкций за нарушение прав человека. Как ожидается, новые ограничения будут направлены в первую очередь против нарушителей из России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, действие подобного "акту Магнитского" собственного режима санкций ЕС будет распространяться на весь мир, на государственные и негосударственные субъекты.

"Механизм вступит в силу 10 декабря, но имен лиц или названий компаний пока нет", – сообщил корреспондент РС Рикард Йозвяк.

Над соответствующим механизмом в ЕС начали работу год назад. Планировалось, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на посещение стран ЕС для нарушителей прав человека.

Предварительный проект таких ограничительных мер подали Нидерланды. Предлагалось вводить санкции против отдельных нарушителей прав человека в мире, а также против лиц, которые не являются представителями государств (это касается, например, террористических группировок).

Согласно документу, замораживание счетов и визовые ограничения должны применяться против лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки.

СПРАВКА. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" – документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году, и за нарушение прав человека в России в целом.

  • 6 июля Британия ввела против РФ санкции по "акту Магнитского". В списке из 47 человек было 25 россиян, причастных к смерти Сергея Магнитского.

Читайте также: В Украине создадут "акт Сенцова" по образцу "акта Магнитского" – МИД

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
санкции права человека акт магнитского

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 