Посол РФ открыто угрожал Швеции за ее стремление в НАТО. Его вызвали в МИД
29.03.2023, 13:45
Швеция (фото - Pixabay)
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за "попытки вмешательства" в процесс подачи заявки на членство в НАТО после того, как на сайте посольства РФ была опубликована угроза в адрес Стокгольма. Об этом сообщает Sky News.
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В частности, российский дипломат заявил, что вступление в НАТО сделает страны Северной Европы "законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера".
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал это заявление "очевидной попыткой вмешательства".
- В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.
- 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. По его словам, переговоры со Швецией по вопросу заявки на членство продолжатся. Эрдоган сказал, что Стокгольму был передан список из 120 "террористов", выдачу которых Турция поставила в качестве условия одобрения заявки Швеции.
- 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование по членству в Альянсе Швеции не проводилось.
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