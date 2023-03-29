UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол РФ открыто угрожал Швеции за ее стремление в НАТО. Его вызвали в МИД

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 13:45
Посол РФ открыто угрожал Швеции за ее стремление в НАТО. Его вызвали в МИД - Фото
Швеция (фото - Pixabay)

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за "попытки вмешательства" в процесс подачи заявки на членство в НАТО после того, как на сайте посольства РФ была опубликована угроза в адрес Стокгольма. Об этом сообщает Sky News.

В частности, российский дипломат заявил, что вступление в НАТО сделает страны Северной Европы "законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал это заявление "очевидной попыткой вмешательства".

  • В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.
  • 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. По его словам, переговоры со Швецией по вопросу заявки на членство продолжатся. Эрдоган сказал, что Стокгольму был передан список из 120 "террористов", выдачу которых Турция поставила в качестве условия одобрения заявки Швеции.
  • 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование по членству в Альянсе Швеции не проводилось. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия нато швеция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 