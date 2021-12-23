Посол России прислал открытку эстонцам: пишет, "нападать в 2022-м на соседей не будем"

Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марко Михкельсону – и в ней заверил, что Россия в новом году "не собирается" нападать на соседние страны. Фото эстонский политик обнародовал в соцсетях.

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В поздравлении Петров написал, что "в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей".

Михкельсон с юмором отреагировал на поздравление российского дипломата.

"Тем временем, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", — подписал он фото открытки в соцсети.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Петров был назначен послом России в Эстонии в 2015 году, в начале 2022 он уходит с должности и уедет из Таллина. Его преемником станет сотрудник МИД РФ Владимир Липаев.

18 июня 2021 года МИД Эстонии вызвал посла России, чтобы тот отчитался о недавней инициативе Госдумы РФ об отмене резолюции, осуждающей пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы.

20 ноября силы обороны Эстонии начали устанавливать временное заграждение из колючей проволоки на границе с Россией.

23 декабря глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что пора покончить с постоянными попытками режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию.

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Яна Катасонова

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