Посол России прислал открытку эстонцам: пишет, "нападать в 2022-м на соседей не будем"
Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марко Михкельсону – и в ней заверил, что Россия в новом году "не собирается" нападать на соседние страны. Фото эстонский политик обнародовал в соцсетях.
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В поздравлении Петров написал, что "в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей".
Михкельсон с юмором отреагировал на поздравление российского дипломата.
"Тем временем, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", — подписал он фото открытки в соцсети.
Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021
Петров был назначен послом России в Эстонии в 2015 году, в начале 2022 он уходит с должности и уедет из Таллина. Его преемником станет сотрудник МИД РФ Владимир Липаев.
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