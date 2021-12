Посол России прислал открытку эстонцам: пишет, "нападать в 2022-м на соседей не будем"

Посол России в Эстонии Александр Петров отправил рождественскую открытку главе парламентской комиссии Марко Михкельсону – и в ней заверил, что Россия в новом году "не собирается" нападать на соседние страны. Фото эстонский политик обнародовал в соцсетях.

В поздравлении Петров написал, что "в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий против своих соседей".

Михкельсон с юмором отреагировал на поздравление российского дипломата.

"Тем временем, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", — подписал он фото открытки в соцсети.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY