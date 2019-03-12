Москва уточнила, когда применит ядерное оружие

Анаталий Антонов, посол России в СШП (фото - Госдума РФ)

Россия нанесет удар в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает пропагандистский ТАСС.

"Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт. Я призываю вас прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации", - заявил дипломат.

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Антонов заверил, что что США не являются соперниками РФ и Москва не станет первой наносить ядерный удар. "В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие - если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", - отметил он.

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8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В связи с этим президент Петр Порошенко поставил задачу конструкторским бюро работать над созданием высокоточных ракет для поражения "далекого тыла врага".

В России заявили, что сделают целями для ответных ракетных ударов неядерные страны Европы, которые участвуют в совместных учениях с США и отрабатывают удары тактическим оружием.

Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. Вашингтон вышел из ДРСМД 1 февраля 2019 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай.