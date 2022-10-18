Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока-1 на дне Балтийского моря
Операторы глубоководного беспилотника из норвежской компании Blueye Robotics добрались до одной из точек разрыва трубы газопровода Северный поток-1 на дне Балтийского море и показали первые снимки места утечки. Фото опубликованы в газете Expressen.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным авторов снимков, труба повреждена на глубине 75-76 метров.
"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из "ныряльщиков" Маттиас Карлсон в Twitter.
На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распилили надвое.
#Swedish journalists of the newspaper "Expressen" published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022
Firstundersea-video, site of explosion. Oct 17 #BalticSea #Pipeline #OOTT #Maritime #Nordstream #oil #gas pic.twitter.com/tiW10CSVL3— I know (@luvyall22) October 18, 2022
14 октября Германия обнаружила восьмиметровую дыру в трубах Северного потока.
- НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях после диверсии на газопроводах.
Читайте также: Появилось спутниковое фото бурления моря, оценена скорость утечки газа
Комментарии