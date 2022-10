Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока-1 на дне Балтийского моря

Операторы глубоководного беспилотника из норвежской компании Blueye Robotics добрались до одной из точек разрыва трубы газопровода Северный поток-1 на дне Балтийского море и показали первые снимки места утечки. Фото опубликованы в газете Expressen.

По данным авторов снимков, труба повреждена на глубине 75-76 метров.

"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из "ныряльщиков" Маттиас Карлсон в Twitter.

На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распилили надвое.

#Swedish journalists of the newspaper "Expressen" published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD