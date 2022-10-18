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Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока-1 на дне Балтийского моря

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 10:50
Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока-1 на дне Балтийского моря - Фото
Иллюстративное фото Blueeye Robotics

Операторы глубоководного беспилотника из норвежской компании Blueye Robotics добрались до одной из точек разрыва трубы газопровода Северный поток-1 на дне Балтийского море и показали первые снимки места утечки. Фото опубликованы в газете Expressen.

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По данным авторов снимков, труба повреждена на глубине 75-76 метров.

"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из "ныряльщиков" Маттиас Карлсон в Twitter.

На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распилили надвое.

14 октября Германия обнаружила восьмиметровую дыру в трубах Северного потока.

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов СП-1 и СП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб.

Читайте также: Появилось спутниковое фото бурления моря, оценена скорость утечки газа

Євген Пилипенко
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война газпром газопровод балтийское море диверсия энергоносители Северный поток-1
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