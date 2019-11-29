Президент Индонезии хочет заменить бюрократов нейросетью

Джоко Видодо (Фото: EPA)

Президент Индонезии Джоко Видодо издал указ в 2020 году заменить два ранга госслужащих искусственным интеллектом, чтобы сократить бюрократию и привлечь больше инвестиций. Об этом сообщает AlJazeera.

"Сейчас у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, который позволит сделать нашу бюрократию быстрее", - заявил Видодо.

Президент не уточнил, как именно будут использовать нейросеть на госслужбе.

В октябре у Джоко Видодо начался второй срок президентства. Он заявил, что Индонезия должна перейти на высокий уровень производства электромобилей и использовать собственное сырье для производства, а не только для экспорта.

Такая трансформация потребует иностранных инвестиций, и президент сказал, что он улучшит деловой климат, сократив бюрократию.

Замену чиновников нейросетью должен одобрить парламент.

28 ноября сообщалось, что лучший игрок в Go понял, что люди не могут соперничать с искусственным интеллектом. Он назвал нейросети непобедимыми.

Читайте также: Папа Римский: Искусственный интеллект может вернуть к варварству