UA

Президент на шесть дней. В Перу глава государства подал в отставку из-за протестов

16.11.2020, 11:30
Президент на шесть дней. В Перу глава государства подал в отставку из-за протестов - Фото
Мануэль Мерино (фото - Presidency of Peru handout_EPA)

Когда во время протестных акций начали погибать люди, Мануэль Мерино решил уйти в отставку

Временно исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерино ушел в отставку спустя шесть дней после своего назначения. Причиной стали массовые протесты, поднявшиеся в стране после отстранения от власти экс-президента Мартина Вискарры – ему объявили импичмент по причине обвинений в коррупции, сообщает местное издание El Comercio.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

9 ноября Вискарра был отстранен от власти из-за коррупции, борьбу с которой он называл при этом главным делом своей жизни. На следующий день к присяге был приведен спикер национального конгресса Мануэль Мерино – он должен был исполнять обязанности президента в период до следующих выборов – до апреля 2021 года.

Но активисты расценили назначение как "государственный переворот", устроив в Перу массовые протесты против нового назначения. К 15 ноября в стране уже насчитывалось более сотни раненных, еще трое человек погибли. Узнав об этом, Мерино решил уйти в отставку добровольно.

Вслед за временным президентом добровольно сложили свои полномочия также 12 министров перуанского правительства.

Читайте также: В пустыне Перу обнаружили гигантское изображение кота, сделанное 2000 лет назад: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
отставка президент перу мануэль мерино мануэль мерино

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 