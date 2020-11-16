Президент на шесть дней. В Перу глава государства подал в отставку из-за протестов

Когда во время протестных акций начали погибать люди, Мануэль Мерино решил уйти в отставку

Временно исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерино ушел в отставку спустя шесть дней после своего назначения. Причиной стали массовые протесты, поднявшиеся в стране после отстранения от власти экс-президента Мартина Вискарры – ему объявили импичмент по причине обвинений в коррупции, сообщает местное издание El Comercio.

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9 ноября Вискарра был отстранен от власти из-за коррупции, борьбу с которой он называл при этом главным делом своей жизни. На следующий день к присяге был приведен спикер национального конгресса Мануэль Мерино – он должен был исполнять обязанности президента в период до следующих выборов – до апреля 2021 года.

Но активисты расценили назначение как "государственный переворот", устроив в Перу массовые протесты против нового назначения. К 15 ноября в стране уже насчитывалось более сотни раненных, еще трое человек погибли. Узнав об этом, Мерино решил уйти в отставку добровольно.

Вслед за временным президентом добровольно сложили свои полномочия также 12 министров перуанского правительства.

12 ноября 2020 года в Украине советник главы ОП Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку после введения в стране карантина выходного дня.

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Дарья Мостовая

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