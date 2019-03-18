Прихожан мечетей в Новой Зеландии убил один стрелок - полиция

Брентон Таррант (скриншот из видеозаписи)

За массовым расстрелом людей в новозеландском городе Крайстчерч стоит один человек, а не несколько, как предполагалось ранее. То, о чем СМИ писали последние два дня, сегодня подтвердил комиссар полиции страны Майкл Буш, пишет Reuters.

"Я хочу однозначно заявить: мы считаем, что только один злоумышленник был ответственен за это ужасное событие", - сказал он.

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Его слова подтверждает и признание подозреваемого, Брентона Тарранта, в его сетевом "манифесте". Он пишет, что действует в одиночку, без поддержки каких-либо подельников, и с "благословения" норвежского террориста Андерса Брейвика.

Тем не менее, добавил Буш, это не означает, что не было тех, кто так или иначе поддерживал и помогал Тарранту, и этот момент "составляет очень, очень важную часть расследования".

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15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур.

Следствие убеждено, что за терактом стоит 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. Facebook за сутки удалил около 1,5 млн копий этого видео. В своем "манифесте" Таррант написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". Он арестован, ему грозит максимальный тюремный срок - 27 лет.