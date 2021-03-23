Принц Гарри устроился на работу – в компанию по коучингу и психическому здоровью

Принц Гарри, герцог Сассекский станет одним из руководителей американской компании по коучингу и психическому здоровью BetterUp. Об этом сообщает BBC.

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Принц Гарри сказал, что он очень взволнован взятой на себя новой ролью.

Информации о его конкретных обязанностях, часах работы и оплате пока не нет.

В своем заявлении принц Гарри сказал, что его функция будет заключаться в активизации критического диалога о психическом здоровье, создании сообществ поддержки и сострадания, а также формировании среды для откровенных разговоров.

По словам генерального директора BetterUp Алекси Робишо, принц Гарри не будет руководить сотрудниками. Скорее всего он будет появляться в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, если это будет безопасно.

Принц Гарри рассказал, что при встрече с мистером Робишо они "сразу осознали общую страсть к тому, чтобы помогать другим реализовать свой потенциал".

Как отмечается, должность директора по связям с общественностью относительно редко встречается в корпоративном мире, такой тип должности чаще встречается в некоммерческих организациях, наподобие Amnesty International.

Компания BetterUp была основана в 2013 году и предоставляет услуги профессионального коучинга, консультирования и наставничества с использованием мобильных устройств.

По информации BetterUp, что в компании работают около 2000 тренеров, предлагающих коучинг на 49 языках в 66 странах.

Принц Гарри – организатор Invictus Games (Игр непокоренных), дающих возможность пережившим ранения и травмы военнослужащим использовать спорт для психологической и физической реабилитации. Он также публично выступал по вопросам психического здоровья.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сообщали, что договорились с Netflix о создании ряда программ, а также о соглашении с сервисом потоковой передачи музыки Spotify.

13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

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Наталия Медведева

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