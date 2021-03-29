Пробка в Суэцком канале. Президент Египта распорядился готовиться к разгрузке Ever Given
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси распорядился начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале. Об этом заявил в воскресенье глава Управления Суэцкого канала Генерал-лейтенант Усама Раби, передает The Washington Post.
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Он сообщил, что в случае провала дноуглубительных работ и буксиров, власти готовятся к "третьему сценарию" – разгрузке контейнеров для снятия судная с мели.
По словам Раби, президент распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первых двух.
Он также отметил, что для разгрузки части из 18 000 контейнеров потребуется специальное оборудование, поэтому президент одобрил его использование.
- 24 марта Суэцком канале сел на мель сухогруз Ever Given, заблокировав сотни судов. Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.
- Чтобы сдвинуть сухогруз с места сухогруз нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта. По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.
- 26 марта провалилась очередная попытка сдвинуть сухогруз с мели.
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