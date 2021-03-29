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Пробка в Суэцком канале. Президент Египта распорядился готовиться к разгрузке Ever Given

29.03.2021, 07:30
Пробка в Суэцком канале. Президент Египта распорядился готовиться к разгрузке Ever Given - Фото
Сухогруз Ever Given (Фото - EPA)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси распорядился начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале. Об этом заявил в воскресенье глава Управления Суэцкого канала Генерал-лейтенант Усама Раби, передает The Washington Post.

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Он сообщил, что в случае провала дноуглубительных работ и буксиров, власти готовятся к "третьему сценарию" – разгрузке контейнеров для снятия судная с мели.

По словам Раби, президент распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первых двух.

Он также отметил, что для разгрузки части из 18 000 контейнеров потребуется специальное оборудование, поэтому президент одобрил его использование.

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Марк Сировой
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Ever Given Суэцкий канал сухогруз контейнеровоз Фаттах ас-Сисси
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