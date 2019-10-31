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Пропавшую в годы Второй мировой британскую субмарину нашли ученые

Пропавшую в годы Второй мировой британскую субмарину нашли ученые - Фото
Фото: Royal Navy official photographer/Wikipedia
31.10.2019, 16:03

Обломки подводной лодки обнаружили на дне моря у берегов Мальты

Мальтийские ученые нашли на дне моря обломки британской подводной лодки, которая исчезла в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Субмарину обнаружили на глубине 130 метров на расстоянии около трех километров от берега. 

Значительная часть носа подводной лодки отсутствует. 

В британском Министерстве обороны подтвердили, что ученые нашли обломки именно их субмарины.

Исследователи заявляют, что субмарина была поражена миной, когда все еще находилась на поверхности. 

В апреле 2019 года планируется церемония оглашения этого места официальной военной могилой. 

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