Пропавшую в годы Второй мировой британскую субмарину нашли ученые

Фото: Royal Navy official photographer/Wikipedia

Мальтийские ученые нашли на дне моря обломки британской подводной лодки, которая исчезла в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Субмарину обнаружили на глубине 130 метров на расстоянии около трех километров от берега.

Значительная часть носа подводной лодки отсутствует.

В британском Министерстве обороны подтвердили, что ученые нашли обломки именно их субмарины.

Исследователи заявляют, что субмарина была поражена миной, когда все еще находилась на поверхности.

В апреле 2019 года планируется церемония оглашения этого места официальной военной могилой.

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