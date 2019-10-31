Пропавшую в годы Второй мировой британскую субмарину нашли ученые

Мальтийские ученые нашли на дне моря обломки британской подводной лодки, которая исчезла в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.
Субмарину обнаружили на глубине 130 метров на расстоянии около трех километров от берега.
Значительная часть носа подводной лодки отсутствует.
В британском Министерстве обороны подтвердили, что ученые нашли обломки именно их субмарины.
Исследователи заявляют, что субмарина была поражена миной, когда все еще находилась на поверхности.
В апреле 2019 года планируется церемония оглашения этого места официальной военной могилой.
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