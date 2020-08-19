Протест в Беларуси. Сегодня будут требовать освободить политзаключенных - анонс акций

В течение дня протестующие в Беларуси планируют поддерживать бастующие заводы, вечером потребуют освободить задержанных

Сегодня, 19 августа, в Беларуси пройдет акция протеста с требованием отпустить политических заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

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В Минске в течение дня протестующие против режима Александра Лукашенко планируют поддерживать рабочих бастующих предприятий. Людей призывают идти к проходным МТЗ, МАЗ, Атланта, Белкоммунмаша, БТ, ОНТ и СТВ и собираться, если сотрудники других предприятий попросят поддержки.

На 18:00 намечен митинг у здания МВД на проспекте Независимости в Минске. Его требованием станет освобождение политзаключенных, проведение трибунала над правоохранителями, которые участвовали в избиениях и пытках при разгоне мирных протестов, а также обнародование информации о пропавших.

Аналогичные действия предлагаются жителям других городов Беларуси.

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Денис Юдин

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