Протест в Беларуси. Сегодня будут требовать освободить политзаключенных - анонс акций
В течение дня протестующие в Беларуси планируют поддерживать бастующие заводы, вечером потребуют освободить задержанных
Сегодня, 19 августа, в Беларуси пройдет акция протеста с требованием отпустить политических заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.
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В Минске в течение дня протестующие против режима Александра Лукашенко планируют поддерживать рабочих бастующих предприятий. Людей призывают идти к проходным МТЗ, МАЗ, Атланта, Белкоммунмаша, БТ, ОНТ и СТВ и собираться, если сотрудники других предприятий попросят поддержки.
На 18:00 намечен митинг у здания МВД на проспекте Независимости в Минске. Его требованием станет освобождение политзаключенных, проведение трибунала над правоохранителями, которые участвовали в избиениях и пытках при разгоне мирных протестов, а также обнародование информации о пропавших.
Аналогичные действия предлагаются жителям других городов Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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