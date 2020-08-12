Протесты в Беларуси. Силовики задержали граждан Польши
12.08.2020, 13:53
Протесты в Беларуси (иллюстративное фото - Наша Ніва)
Известно о задержании трех польских студентов
В ходе массовых протестов в Беларуси силовики задержали трех граждан Польши. Об этом сообщает RMF24.
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По словам представителя консульского отдела посольства Польши в Минске, дипломатам известно местонахождение двух арестованных поляков. Пока представители консульства не имели возможности встретиться с задержанными.
Посол Польши обратился в беларусский МИД с требованием освободить задержанных.
Один из задержанных - Кацпер, студент. Его мать сообщила, что он "поехал в Минск, чтобы поддержать своих беларусских друзей", с ним был его друг.
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента - по официальным данным им стал Александр Лукашенко. Из-за фальсификаций на выборах страну охватили протесты, которые продолжаются уже третий день.
- 12 августа в МИД Украины рассказали о пострадавших и задержанных в Беларуси украинцах.
- 12 августа в МВД Беларуси сообщили, что за участие в протестах полиция Беларуси уже задержала более 1000 человек.
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