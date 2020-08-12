Протесты в Беларуси. Силовики задержали граждан Польши

Известно о задержании трех польских студентов

В ходе массовых протестов в Беларуси силовики задержали трех граждан Польши. Об этом сообщает RMF24.

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По словам представителя консульского отдела посольства Польши в Минске, дипломатам известно местонахождение двух арестованных поляков. Пока представители консульства не имели возможности встретиться с задержанными.

Посол Польши обратился в беларусский МИД с требованием освободить задержанных.

Один из задержанных - Кацпер, студент. Его мать сообщила, что он "поехал в Минск, чтобы поддержать своих беларусских друзей", с ним был его друг.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента - по официальным данным им стал Александр Лукашенко. Из-за фальсификаций на выборах страну охватили протесты, которые продолжаются уже третий день.

12 августа в МИД Украины рассказали о пострадавших и задержанных в Беларуси украинцах.

12 августа в МВД Беларуси сообщили, что з а участие в протестах полиция Беларуси уже задержала более 1000 человек.

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Арина Толина

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