Протесты в Казахстане. Власти говорят о 225 погибших и тысячах раненых
В Казахстане в ходе подавления протестов погибли 225 человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. Трансляцию брифинга вел госканал Хабар 24.
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По его словам, количество потерпевших по всему Казахстану составило 4578 человек. Из них 4353 получили ранения, в том числе 3393 силовика.
По словам Шалабаева, во время чрезвычайного положения, которое ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во всех регионах страны для подавления революции, в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них – это протестующие, которых он назвал "вооруженными бандитами, участвовавшими в терактах". Также погибли 19 полицейских и военных. В числе погибших, по словам Шалабаева, есть и граждане, не участвовавшие в протестах, но их количество он не озвучил.
Представительница Минздрава уточнила, что 175 из 225 погибших скончались уже в больницах.
Численность участников протестов, по официальным данным, 4 января достигла около 37 000 человек, но в дальнейшем пошла на спад.
После подавления протестов в стране возбудили 546 уголовных дел: из них 44 – по статье о терроризме, 34 – о массовых беспорядках, 15 – об убийстве.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- 5 января 2022-го Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала перебрасывать в Казахстан десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвовали в боевых операциях.
- 11 января Токаев заявил о завершении основной части миссии ОДКБ и начале вывода войск блока.
- 13 января в Алматы состоялась церемония завершения "миротворческой операции". Войска прошли торжественным маршем и отправились в аэропорт.
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