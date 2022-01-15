Протесты в Казахстане. Власти говорят о 225 погибших и тысячах раненых

В Казахстане в ходе подавления протестов погибли 225 человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. Трансляцию брифинга вел госканал Хабар 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, количество потерпевших по всему Казахстану составило 4578 человек. Из них 4353 получили ранения, в том числе 3393 силовика.

По словам Шалабаева, во время чрезвычайного положения, которое ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во всех регионах страны для подавления революции, в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них – это протестующие, которых он назвал "вооруженными бандитами, участвовавшими в терактах". Также погибли 19 полицейских и военных. В числе погибших, по словам Шалабаева, есть и граждане, не участвовавшие в протестах, но их количество он не озвучил.

Представительница Минздрава уточнила, что 175 из 225 погибших скончались уже в больницах.

Численность участников протестов, по официальным данным, 4 января достигла около 37 000 человек, но в дальнейшем пошла на спад.

После подавления протестов в стране возбудили 546 уголовных дел: из них 44 – по статье о терроризме, 34 – о массовых беспорядках, 15 – об убийстве.

Читайте также: "Это только начало". Армия России и Токаев подавили революцию в Казахстане, но не победили

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.