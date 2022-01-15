UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Протесты в Казахстане. Власти говорят о 225 погибших и тысячах раненых

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 19:35
Протесты в Казахстане. Власти говорят о 225 погибших и тысячах раненых - Фото
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)

В Казахстане в ходе подавления протестов погибли 225 человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. Трансляцию брифинга вел госканал Хабар 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, количество потерпевших по всему Казахстану составило 4578 человек. Из них 4353 получили ранения, в том числе 3393 силовика.

По словам Шалабаева, во время чрезвычайного положения, которое ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во всех регионах страны для подавления революции, в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них – это протестующие, которых он назвал "вооруженными бандитами, участвовавшими в терактах". Также погибли 19 полицейских и военных. В числе погибших, по словам Шалабаева, есть и граждане, не участвовавшие в протестах, но их количество он не озвучил.

Представительница Минздрава уточнила, что 175 из 225 погибших скончались уже в больницах.

Численность участников протестов, по официальным данным, 4 января достигла около 37 000 человек, но в дальнейшем пошла на спад.

После подавления протестов в стране возбудили 546 уголовных дел: из них 44 – по статье о терроризме, 34 – о массовых беспорядках, 15 – об убийстве.

Читайте также: "Это только начало". Армия России и Токаев подавили революцию в Казахстане, но не победили

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие протесты революция раненые казахстан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 