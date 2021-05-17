Путин дал должность при Совбезе РФ сотруднику ГРУ: в США его обвиняли в фейках о COVID-19

Президент России Владимир Путин ввел в научный совет при Совбезе РФ Александра Старунского – сотрудника ГРУ, которого в США и Эстонии обвиняли в распространении фейков о коронавирусе. Об этом говорится в расследовании Медузы.

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11 мая Путин ввел в научный совет при Совбезе РФ некого "А. Г. Старунского, заместителя командира воинской части 55111".

Близкий к ФСБ собеседник издания подтвердил, что это – Александр Геннадьевич Старунский, который неоднократно упоминался американскими СМИ в связи с информоперациями ГРУ. Собеседник также отметил, что Старунский отвечает за "внешние операции России".

В июле 2020-го The New York Times и Asscoitated Press со ссылкой на источники в разведке США писали, что Старунский был офицером ГРУ и занимался кампаниями дезинформации, в частности распространением фейков о коронавирусе на англоязычную аудиторию.

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Американские СМИ связывают Старунского с порталом Инфорос, который якобы находится под контролем ГРУ. На сайте Runet-id он указан членом совета директоров этого "информагентства".

Кроме того, NYT писал, что Старунский вместе с Денисом Тюриным (с ним он вместе работал и был соучредителем компаний) являются "россиянами со связями в ГРУ", которые по заданию силовиков распространяли фейки через сайты inforos.ru, infobricks.org и oneworld.press.

По данным NYT, с этих малоизвестных сайтов дезинформацию перепечатывали более популярные западные ресурсы пророссийского направления, такие как globalsearch.ca.

Схожие данные были и в отчете внешней разведки Эстонии 2020 года, пишет Медуза. Там называли Старунского экс-командиром в/ч 54777, Тюрина – ее офицером.

Саму часть эстонские спецслужбы связывали с сетью организаций и сайтов, распространявших дезинформацию из единой штаб-квартиры в Москве по адресу Кржижановского 13, корпус 2, где зарегистрированы inforos.ru, а также компании Старунского и Тюрина, говорится в материале. О связи в/ч 54777 с порталом Инфорос писала в 2018-м и газета The Washington Post.

Старунский не ответил на запрос Медузы о комментариях, а в пресс-службе Путина отказались комментировать информацию о нем из СМИ.

15 апреля президент США Джо Байден ввел широкие санкции против России. Под них, в частности, попали Тюрин и несколько сайтов (в том числе Инфорос) которые пытались повлиять на президентские выборы в США по указанию руководства РФ. Старунского в санкционном списке нет.

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Марк Сировой

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