Путин: Участие РФ в "зерновой сделке" возможно только после расследования атаки на ЧФ РФ

Российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что возобновление участия России в "зерновой сделке" возможно только после "детального расследования" ударов по кораблям ЧФ РФ в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Еще одним условием Путин назвал получение от Украины "реальных гарантий неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях".

Ранее сегодня у Эрдогана сообщили, что он провел телефонный разговор с Путиным. Темой была зерновая сделка. Также президент Турции должен созвониться с президентом Владимиром Зеленским.

Из Украины по морскому коридору вышло в 2022 году уже около 10 млн тонн зерна, что привело к снижению мировых цен на продовольствие примерно на 15% по сравнению с их пиковым значением в марте.

Сразу после демарша РФ цены на зерновые фьючерсы подскочили на 5%.

Соглашение истекает 19 ноября.

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Вадим Ребрина

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