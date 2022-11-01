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Путин: Участие РФ в "зерновой сделке" возможно только после расследования атаки на ЧФ РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 22:06
Путин: Участие РФ в
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что возобновление участия России в "зерновой сделке" возможно только после "детального расследования" ударов по кораблям ЧФ РФ в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Еще одним условием Путин назвал получение от Украины "реальных гарантий неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях".

Ранее сегодня у Эрдогана сообщили, что он провел телефонный разговор с Путиным. Темой была зерновая сделка. Также президент Турции должен созвониться с президентом Владимиром Зеленским.

СПРАВКА. 29 октября Москва заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Как сформулировали оккупанты, они "не могут гарантировать безопасность гражданских судов". Экспорт зерна прекратился. Руководство РФ и их пропагандистские СМИ далее разнесли, что военные дроны якобы запускали с зерновозов. 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Как выразились в Анкаре, вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России. 31 октября из портов вышли 12 судов с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.
  • Из Украины по морскому коридору вышло в 2022 году уже около 10 млн тонн зерна, что привело к снижению мировых цен на продовольствие примерно на 15% по сравнению с их пиковым значением в марте.
  • Сразу после демарша РФ цены на зерновые фьючерсы подскочили на 5%.
  • Соглашение истекает 19 ноября.

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Вадим Ребрина
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