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Пять землетрясений за семь часов произошло в Канаде

Пять землетрясений за семь часов произошло в Канаде - Фото
скриншот видео KING 5
24.12.2019, 09:47

Эпицентр толчков – в 100 км от острова Ванкувер

В Западной части Канады произошло пять землетрясений за семь часов. Об этом сообщает CBC.

Мощность толчков составила от 4,8 до 6,0 магнитуд.

Эпицентр землетрясений находился в Тихом океане в 100 километрах от острова Ванкувер. Глубина эпицентра - около пяти километров.

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Люди почувствовали лишь легкую дрожь от толчков. О разрушениях, жертвах или раненых не сообщается. Центр землетрясений Канады пока не предупреждал об угрозе цунами.

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землетрясение канада ванкувер
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