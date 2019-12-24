Пять землетрясений за семь часов произошло в Канаде

скриншот видео KING 5

В Западной части Канады произошло пять землетрясений за семь часов. Об этом сообщает CBC.

Мощность толчков составила от 4,8 до 6,0 магнитуд.

Эпицентр землетрясений находился в Тихом океане в 100 километрах от острова Ванкувер. Глубина эпицентра - около пяти километров.

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Люди почувствовали лишь легкую дрожь от толчков. О разрушениях, жертвах или раненых не сообщается. Центр землетрясений Канады пока не предупреждал об угрозе цунами.

В конце октября в Албании произошло мощнейшее за десятилетия землетрясение: погибли больше 10 людей. Смотрите видео разрушений.

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