Ради исследования Марса. Британия сняла часть санкции с России

Посадочный модуль ExoMars 2020 (фото — Thales Alenia Space)

Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Британия частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ. Об этом речь идет в документе на сайте правительства Великобритании.

Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для "некоторых космических аппаратов". Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе.

Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.

Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование.

Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ "определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных испытаний и полетов по миссии ExoMars 2020".

Справка. ExoMars 2020 - автоматическая межпланетная станция, часть проекта ExoMars. Состоит из европейского перелетного блока, посадочного модуля (российская посадочная платформа плюс европейский марсоход) и переходника между ними. Цель проекта - поиск возможных следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также различные исследования на поверхности и в недрах. Ровер рассчитан на земные полгода работы. Масса посадочной платфоры - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.