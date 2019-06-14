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14.06.2019, 18:30

Разведка США обвинила Россию в проведении ядерных испытаний

Разведка США обвинила Россию в проведении ядерных испытаний - Фото
Фото: flickr.com/wolfkann

Агентство оборонной разведки США заявляет, что это установленный факт

Россия проводит ядерные испытания. Об этом говорится в заявлении Агентства оборонной разведки США, опубликованном в Twitter ведомства.

"Правительство США и разведывательное сообщество установили, что Россия проводит испытания ядерного оружия определенной ядерной мощности", - отмечается в заявлении.

29 мая директор Агентства по оборонной разведки (DIA) генерал-лейтенант США Роберт Эшли заявил, что США считают, что Россия, возможно, не придерживается моратория на ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году и ратифицирован Россией в 2000 году. США первыми подписали договор (это сделал президент Билл Клинтон), но конгресс отказался его ратифицировать. От ядерных тестов США отказались в 1992 году.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году.

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Теги: ядерные испытания, ядерное оружие, разведка
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