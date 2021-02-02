"Референдум" в Крыму и "автономность" Донбасса. В Италии извинились за ошибку в учебниках

27 января посольство Украины в Италии обнародовало информацию, что в итальянских школьных учебниках содержатся перекрученные факты об Украине и ее истории. Прецедент предали гласности и спустя несколько дней издательство выпустившее учебники в свет, принесло свои сожаления о допущенных ошибках, сообщает пресс-служба посольства.

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Искаженные сведения, в частности, содержали учебники географии издательства Pearson – в них указывалось, что в Крыму состоялся "референдум о присоединении к России", территории Донецкой и Луганской областей стали "автономными из-за этнического спора украинцев и российского меньшинства", а в самой Украине два официальных языка – русский и украинский.

После обращения украинского посольства в Италии к издательству, автору учебника и местному министерству образования в издательстве Pearson извинились за ошибки и заявили о готовности в дальнейшем совместно обсуждать разделы, касающиеся украинских вопросов.

"Ничего об Украине без Украины" – именно такой подход планируем применять в отношениях с издательствами, которые несут ответственность за изданные учебники вместе с автором и академической общественностью, заявили в украинском посольстве.

В июле 2020 года адвокат Трампа Джулиани опубликовал карту Украины без Крыма: фото.

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Дарья Мостовая

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