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Режим Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 11:21
Режим Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за
Фото: EPA

Диктаторский режим Александра Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за терроризм. Причем разрешается расстрел не только за совершенный теракт, но и за "покушение на терроризм", указывает Радио Свобода.

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Закон был принят в конце апреля, а Лукашенко подписал его 18 мая. Поправки вступают в силу с 29 мая, через десять дней после подписания.

Принятие этого закона может быть связано с деятельностью "рельсовых партизан" в Беларуси, которые мешали России использовать беларускую железную дорогу во время нападения на Украину в феврале и марте.

Беларуский Хельсинкский комитет, правозащитный центр "Вясна" и общественная кампания "Правозащитники против смертной казни" выступили с общим обращением против одобрения законопроекта, вводящего дополнительные варианты смертной казни.

Они заявили, что расширение смертной казни в Беларуси критически недопустимо и отметили, что такая норма может быть использована в стране для политического давления.

  • Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и выполняется смертная казнь.
  • В июне 2021 года Евросоюз призвал режим Лукашенко прекратить практику казней в Беларуси.
Андрей Водяный
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беларусь смертная казнь
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