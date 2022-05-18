Режим Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за "покушение на терроризм"
Диктаторский режим Александра Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за терроризм. Причем разрешается расстрел не только за совершенный теракт, но и за "покушение на терроризм", указывает Радио Свобода.
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Закон был принят в конце апреля, а Лукашенко подписал его 18 мая. Поправки вступают в силу с 29 мая, через десять дней после подписания.
Принятие этого закона может быть связано с деятельностью "рельсовых партизан" в Беларуси, которые мешали России использовать беларускую железную дорогу во время нападения на Украину в феврале и марте.
Беларуский Хельсинкский комитет, правозащитный центр "Вясна" и общественная кампания "Правозащитники против смертной казни" выступили с общим обращением против одобрения законопроекта, вводящего дополнительные варианты смертной казни.
Они заявили, что расширение смертной казни в Беларуси критически недопустимо и отметили, что такая норма может быть использована в стране для политического давления.
- Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и выполняется смертная казнь.
- В июне 2021 года Евросоюз призвал режим Лукашенко прекратить практику казней в Беларуси.
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