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"Рекомендуем приземлиться". Аудио разговора пилотов Ryanair с диспетчером в Минске

24.05.2021, 12:55
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В сети появилась аудиозапись вероятного разговора диспетчера аэропорта в Минске с пилотами самолета Ryanair, на борту которого находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Запись опубликовали в Telegram-канале Euroradio.

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На записи человек, обозначенный диспетчером, рекомендует пилотам приземлиться "в мерах безопасности", на что те просят дать немного времени и спрашивают, откуда поступила информация о минировании. Диспетчер отвечает, что служба безопасности аэропорта получила эти сведения по электронной почте.

Примечательно, что чуть раньше на белорусском госканале ОНТ тоже появились так называемые "записи пилотов самолета с диспетчерами" – на них некто утверждает, что пилоты якобы сами приняли решение посадить самолет именно в Минске.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • В ICAO заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции", а в парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью.

Читайте также: Глава Ryanair о вынужденной посадке в Минске: Это угон, с борта самолета сошли агенты КГБ

Дарья Мостовая
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